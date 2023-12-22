Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:15

«Сент-Луис» на выезде обыграл «Флориду», Бучневич оформил дубль

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Флориду» со счетом 4:1.

В составе «блюзменов» 3 (2+1) очка набрал Павел Бучневич, еще по голу забили Алексей Торопченко и Джордан Кайру. У «Пантерз» гол с передачи Дмитрия Куликова забил Ээту Луостаринен, вратарь Сергей Бобровский отразил 22 броска из 25.

После этого матча «Сент-Луис» с 33 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Флорида» с 38 очками — на седьмой строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Сент-Луис» — 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Голы: Кайру — 7 (Томас, Бучневич), 24:50 — 0:1. Бучневич — 11 (мен., Кайру, Томас), 27:46 — 0:2. Луостаринен — 5 (бол., Куликов), 33:47 — 1:2. Торопченко — 6 (Сканделла, Саад), 36:43 — 1:3. Бучневич — 12 (п.в., Сундквист, Томас), 56:51 — 1:4.

Вратари: Бобровский — Хофер.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 36 (9+15+12) — 24 (5+12+7).

Наши: Куликов (15.52/2/0) — Бучневич (16.45/4/+2), Торопченко (11.10/2/+1).

22 декабря. Санрайз. FLA Live Arena. 18 753 зрителя.

НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Флорида Пантерз
0
Читайте также
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух воспитывают сына
Биография Дмитрия Бивола: назвал себя плодом СССР и победил Канело
Экс-депутат ЕП назвал 12-й пакет санкций демонстрацией полного провала ЕС
США заявили о согласии Израиля снизить интенсивность боевых действий в Газе
Финляндия опубликовала план восстановления Украины на сумму в €50 млн
Российская орбитальная станция может сменить три поколения модулей за 50 лет
Популярное видео
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Нэшвилл» на выезде обыграл «Филадельфию», Тренин получил 15 минут штрафа

«Питтсбург» по буллитам переиграл «Каролину»