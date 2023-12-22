«Сент-Луис» на выезде обыграл «Флориду», Бучневич оформил дубль

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Флориду» со счетом 4:1.

В составе «блюзменов» 3 (2+1) очка набрал Павел Бучневич, еще по голу забили Алексей Торопченко и Джордан Кайру. У «Пантерз» гол с передачи Дмитрия Куликова забил Ээту Луостаринен, вратарь Сергей Бобровский отразил 22 броска из 25.

После этого матча «Сент-Луис» с 33 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Флорида» с 38 очками — на седьмой строчке «Востока».

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«Флорида» — «Сент-Луис» — 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Голы: Кайру — 7 (Томас, Бучневич), 24:50 — 0:1. Бучневич — 11 (мен., Кайру, Томас), 27:46 — 0:2. Луостаринен — 5 (бол., Куликов), 33:47 — 1:2. Торопченко — 6 (Сканделла, Саад), 36:43 — 1:3. Бучневич — 12 (п.в., Сундквист, Томас), 56:51 — 1:4.

Вратари: Бобровский — Хофер.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 36 (9+15+12) — 24 (5+12+7).

Наши: Куликов (15.52/2/0) — Бучневич (16.45/4/+2), Торопченко (11.10/2/+1).

22 декабря. Санрайз. FLA Live Arena. 18 753 зрителя.