«Флорида» одержала победу над «Сент-Луисом», Бобровский сделал 26 сэйвов

«Флорида» дома обыграла «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ. «Блюз» потерпели третье поражение подряд.

На гол Оскара Сундквиста хозяева ответили заброшенной шайбой Увиса Балинскиса. Победный гол в овертайме забил Александр Барков.

Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 26 из 27 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

«Флорида» с 44 очками в 34 играх занимает 4-е место в Восточной конференции. «Сент-Луис» идет на 11-й строчке в Западной конференции — 34 очка в 35 матчах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Сент-Луис» — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Сундквист — 3 (Тексье, Болдюк), 10:01 — 0:1. Балинскис — 1 (Барков, Ткачак), 30:58 — 1:1. Барков — 10 (бол., Экблад, Райнхарт), 64:43 — 2:1.

Вратари: Бобровский — Хофер.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 27 (10+7+9+1) — 27 (7+11+6+3).

Наши: Куликов (19.34/1/-1) — Бучневич (19.16/1/0), Торопченко (12.12/3/0).

21 декабря. Санрайз. Amerant Bank Arena. 18522 зрителя.