«Флорида» уступила «Сиэтлу», Бобровский отразил 27 бросков

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Сиэтлу» со счетом 2:5.

В составе «Пантерз» вратарь Сергей Бобровский отразил 27 бросков.

После этого матча «Флорида» с 30 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Сиэтл» с 35 очками — на четвертой строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Сиэтл» — 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)

Голы: Бенайерс — 11 (Маккэн), 1:04 — 0:1. Э. Стаал — 1 (Уайт, Казинс), 27:34 — 1:1. Бураковски — 10 (Гурд, Бьоркстранд), 29:05 — 1:2. Эберле — 7 (Борген, Бенайерс), 47:15 — 1:3. Спронг — 6 (бол., Веннберг, Бураковски), 55:09 — 1:4. Гурд — 4 (п.в., Танев, Ларссон), 57:22 — 1:5. Тирни — 2 (Кирстед, Дэлпи), 58:43 — 2:5.

Вратари: Бобровский (57:02 — 57:22) — Джонс.

Штраф: 25 — 8.

Броски: 25 (7+10+8) — 32 (9+9+14).

12 декабря. Майами. FLA Live Arena. 15625 зрителей.