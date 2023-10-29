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НХЛ

Сегодня, 03:44

«Флорида» одержала волевую победу над «Сиэтлом», Бобровский отразил 29 бросков

Сергей Разин
корреспондент
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«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Сиэтл» со счетом 3:2.

В составе «Пантерз» отличились Густав Форслинг, Мэттью Ткачак и Ник Казинс, Дмитрий Куликов сделал две результативные передачи, вратарь Сергей Бобровский отразил 29 бросков. У «Кракен» шайбы забросили Джаред Макканн и Ээли Толванен. При этом «Сиэтл» вел со счетом 2:0 до 29-й минуты.

После этого матча «Флорида» с 8 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Сиэтл» с 6 очками — на 13-й строчке Запада.

НХЛ
ХК Сиэтл Кракен
ХК Флорида Пантерз
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