«Флорида» разгромила «Тампу», Василевский пропустил семь шайб

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Тампу» со счетом 7:1.

В составе «Пантерз» 5 (2+3) очков набрал Мэттью Ткачак, 4 (2+2) очка у Картера Верхэге, еще по шайбе забросили Сэм Беннетт, Ээту Луостаринен и Эрик Стаал, вратарь Сергей Бобровский отразил 32 броска из 33. У «Лайтнинг» гол с передачи Михаила Сергачева забил Никита Кучеров, вратарь Андрей Василевский отразил 42 броска из 49.

После этого матча «Флорида» с 56 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Тампа» с 65 очками — на пятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 7:1 (1:0, 3:1, 3:0)

Голы: Верхэге — 27 (Ткачак), 8:04 — 1:0. Беннетт — 13 (Ткачак, Экблад), 21:42 — 2:0. Кучеров — 21 (Сергачев, Пойнт), 23:02 — 2:1. Ткачак — 26 (Верхэге, Беннетт), 28:40 — 3:1. Луостаринен — 11 (Монтур, Верхэге), 37:56 — 4:1. Э. Стаал — 8, 42:53 — 5:1. Верхэге — 28 (Ткачак), 45:26 — 6:1. Ткачак — 27 (бол., Беннетт, Экблад), 54:23 — 7:1.

Вратари: Бобровский — Василевский.

Штраф: 16 — 16.

Броски: 49 (17+23+9) — 33 (11+14+8).

Наши: — - Кучеров (18.37/3/-3), Наместников (9.38/2/-2), Сергачев (20.08/0/-1).

7 февраля. Майами. FLA Live Arena. 15882 зрителя.