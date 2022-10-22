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НХЛ

Сегодня, 05:45

Две голевые передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Флориду»

«Тампа» переиграла «Флориду»
Евгений Козинов
Корреспондент

«Тампа-Бэй» выиграла у «Флориды» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. Встреча прошла на «ФЛА Лайв Арене» в Санрайзе.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами. Защитник Михаил Сергачев набрал 1 (0+1) очко, а голкипер Андрей Василевский отразил 36 из 38 бросков.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 29 из 32 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Стэмкос — 7 (бол., Кучеров, Хедман), 13:04 — 0:1. Ткачак — 3 (Монтур, Форслинг), 15:48 — 1:1. Балцерс — 2 (Ткачак, Монтур), 35:37 — 2:1. Пойнт — 2 (Кучеров, Сергачев), 49:29 — 2:2. Пойнт — 3 (бол., Стэмкос, Перри), 62:08 — 2:3.

Вратари: Бобровский (61:42) — Василевский (62:08).

Штраф: 18 — 14.

Броски: 38 (18+12+7+1) — 32 (8+13+9+2).

Наши: — - Кучеров (23.09/5/+1), Наместников (15.21/0/-1), Сергачев (22.50/2/-1).

22 октября. Майами. FLA Live Arena. 17531 зритель.

Андрей Василевский (хоккей)
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
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