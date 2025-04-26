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Сегодня, 22:50

«Тампа» обыграла «Флориду» в третьем матче серии, Кучеров отдал 3 результативные передачи

Сергей Ярошенко
Нападающие «Тампы» Джейк Гюнцель и Ник Пол.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Тампа» на выезде обыграла «Флориду» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ — 5:1.

У гостей дубль на счету Джейка Гюнцеля, также голы забили Ник Пол, Люк Гленделинг и Энтони Сирелли. Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами.

У хозяев единственная шайба на счету Мэттью Ткачука.

Теперь счет в серии 2-1 в пользу «Пантерз». Четвертый матч серии пройдет во вторник, 29 апреля, и начнется в 02:00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала конференции

«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)

Голы: Ткачак — 3 (Беннетт, Родригес), 2:43 — 1:0. Пойнт — 2 (Гюнцель, Кучеров), 17:15 — 1:1. Пол — 1 (Гонсалвес, Макдона), 33:17 — 1:2. Гюнцель — 2 (Кучеров, Макдона), 40:21 — 1:3. Гленденинг — 1 (Гурд, Гонсалвес), 54:19 — 1:4. Чирелли — 1 (п.в., Гюнцель, Кучеров), 55:00 — 1:5.

Вратари: Бобровский (54:26 — 55:00) — Василевский.

Штраф: 25 — 20.

Броски: 34 (12+13+9) — 22 (5+11+6).

Наши: Куликов (13.46/0/0) — Кучеров (21.34/1/+3).

26 апреля. Санрайз. Amerant Bank Arena. 19587 зрителей.

Счет в серии: 2-1

40
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
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