«Тампа» победила «Флориду», Василевский отбил 47 бросков, Кучеров набрал два очка

«Тампа-Бэй» на выезде обыграла «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У гостей сделал дубль Стивен Стэмкос, по одному голу у Микаэля Айссимонта, Даррена Рэддиша и Никиты Кучерова. Кучеров также сделал результативную передачу.

У хозяев дважды забил Сэм Райнхарт, еще одну шайбу забросил Мэттью Ткачак.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 11 из 15 бросков, у российского голкипера «Тампы-Бэй» Андрея Василевского — 47 отраженных бросков из 50.

«Флорида» лидирует в таблице Восточной конференции НХЛ с 94 очками в 68 матчах. «Тампа-Бэй» идет на шестой строчке с 78 очками в 67 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 3:5 (0:2, 2:2, 1:1)

Голы: Стэмкос — 26 (Чернак), 0:20 — 0:1. Эйссимонт — 10 (Пол, Пербикс), 13:21 — 0:2. Раддиш — 5 (Дюклер, Стэмкос), 23:02 — 0:3. Стэмкос — 27 (бол., Хедман, Кучеров), 26:59 — 0:4. Ткачак — 22 (мен., Махура), 28:23 — 1:4. Райнхарт — 47 (бол., Беннетт, Ткачак), 31:55 — 2:4. Райнхарт — 48, 56:08 — 3:4. Кучеров — 40 (п.в., Хагель, Стэмкос), 58:28 — 3:5.

Вратари: Бобровский (56:22 — 58:28, 58:51 — 59:36) — Василевский.

Штраф: 29 — 28.

Броски: 50 (12+18+20) — 16 (11+3+2).

Наши: Куликов (4.46/0/0), Тарасенко (14.25/2/-3) — Кучеров (19.40/1/0).

17 марта. Санрайз. FLA Live Arena.