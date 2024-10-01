«Тампа-Бэй» обыграла «Флориду», Грошев забил с паса Кучерова

Сегодня, 04:45
«Тампа-Бэй» на выезде победила «Флориду» в выставочном матче НХЛ — 3:1.
У гостей забили Эмиль Лиллеберг, Гейдж Гонсалвеш и Максим Грошев. Грошев забросил шайбу в пустые ворота с передачи Никиты Кучерова.
Автором единственного гола хозяев стал Сэм Райнхарт.
Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский провел на льду 29 минут и отразил 9 из 10 бросков. Российский голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский пропустил встречу.
Команды проведут еще один выставочный матч между собой 3 октября. Начало игры — в 2.00 (мск).