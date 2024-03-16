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16 марта, 23:15

«Флорида» — «Тампа-Бэй»: смотреть трансляцию матча НХЛ

«Флорида» сыграет с «Тампой-Бэй» в регулярном чемпионате НХЛ 17 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Никита Кучеров (ХК «Тампа-Бэй»).
Фото USA Today Sports
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«Флорида» сыграет с «Тампой-Бэй» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 17 марта. Игра пройдет на крытой арене «ФЛА Лайв Арена» в Санрайзе, штат Флорида (США). Начало — в 01.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Флорида» — «Тампа-Бэй» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Пантерз» набрали 94 очка и занимают 1-е место в Восточной конференции. «Лайтнинг» с 76 баллами располагается на 6-й строчке «Востока».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
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