Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 22:30

«Флорида» — «Тампа-Бэй»: смотреть трансляцию матча НХЛ

«Флорида» сыграет с «Тампой-Бэй» в 1/4 финала плей-офф НХЛ 24 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Никита Кучеров (ХК «Тампа-Бэй»).
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Флорида» сыграет с «Тампой-Бэй» во втором матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ в ночь на 24 апреля. Игра состоится на крытой арене «Эмерант Банк-арена» в Санрайзе, штат Флорида (США). Начало — в 02.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Флорида» — «Тампа-Бэй» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции игр НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

«Пантерз» победили в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли со счетом 3:2.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
0
Читайте также
ВАДА пояснило разницу между допингом у китайских пловцов и Валиевой
Роберт Де Ниро сыграл в вестерне «Убийцы цветочной луны»
Замминистра обороны РФ Иванов задержан по подозрению во взятке
Разин не на расслабоне, Никитин не считает ситуацию критической, а Ярославль «уже не сможет отыграться». Что произошло после матча «Локомотив» - «Металлург»
ФАС выявила картель на 2,8 млрд рублей при реализации двух нацпроектов
ФСБ задержала готовившего теракт в Брянске сторонника украинских националистов
Популярное видео
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2024: главные материалы о плей-офф НХЛ в конференциях
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: смотреть трансляцию матча НХЛ
Тренер «Колорадо» считает, что Георгиеву нужно перезарядиться перед вторым матчем с «Виннипегом»
Кубок Стэнли: «Рейнджерс» — «Вашингтон», «Флорида» — «Тампа». Расписание 24 апреля
Кучеров должен переключить себя в режим плей-офф. От его игры «Тампа» зависит намного больше, чем раньше
Макдэвид подвел итоги матча с «Лос-Анджелесом», в котором набрал 5 очков
Тренер «Айлендерс» Руа — о матче с «Каролиной»: «Это тяжелое поражение»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Рейнджерс» — «Вашингтон»: смотреть трансляцию матча НХЛ