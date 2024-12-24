«Тампа» на выезде победила «Флориду», Кучеров забил гол

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Флориду» со счетом 4:0.

Отличились Никита Кучеров, Джейк Гюнцель, Митчелл Чаффи и Брэндон Хагел. Вратарь «Пантерз» отразил 26 бросков из 29.

После этого матча «Тампа» с 40 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Флорида» с 46 очками — на третьей строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)

Голы: Кучеров — 15 (Хедман, Чирелли), 6:56 — 0:1. Гюнцель — 19 (Хагель, Хедман), 9:20 — 0:2. Чаффи — 7 (бол., Чирелли, Пол), 16:24 — 0:3. Хагель — 16 (мен., п.в., Чернак), 54:18 — 0:4.

Вратари: Бобровский — Йоханссон.

Штраф: 26 — 37.

Броски: 36 (8+18+10) — 29 (15+7+7).

Наши: Куликов (16.22/1/-1) — Кучеров (6.12/5/+1).

24 декабря. Санрайз. Amerant Bank Arena. 19544 зрителя.