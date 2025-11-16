Видео
Сегодня, 03:51

«Тампа» в гостях победила «Флориду», у Кучерова результативный пас

Павел Лопатко
Никита Кучеров.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Тампа» победила «Флориду» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У гостей забили Эмиль Мартинсен Лиллеберг, Джек Финли и Земгус Гиргенсонс. Российский нападающий Никита Кучеров сделал голевой пас. В сезоне-2025/26 у 32-летнего россиянина 15 (7+8) очков в 15 матчах.

У хозяев единственный гол забил Брэд Маршан.

31-летний российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 23 броска в створ из 24. У его соотечественника и коллеги по амплуа из «Флориды» 37-летнего Сергея Бобровского — 17 отраженных бросков из 19.

«Тампа» (20 очков после 17 игр) идет на 11-м месте в Восточной конференции. «Флорида» (19 очков после 18 матчей) занимает 13-е место.

НХЛ. Регулярный чемпионат
16 ноября, 02:00. Amerant Bank Arena (Санрайз)
Флорида
Тампа-Бэй
3

  • Бармалей3000

    Кучеров, моменты есть, очков нет, где матчи с 5 очками, Никита все еще суперзвезда?

    16.11.2025

  • shurikfromkaragay

    Бились-боролись таким составом, Вася был хорош и победили.

    16.11.2025

  • baruv

    После домашнего разгрома от рейнджеров тампа самоотверженно провела гостевую встречу с обладателями КС. Заслуженная победа!

    16.11.2025

    Никита Кучеров
    НХЛ
    ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
    ХК Флорида Пантерз
    Материалы сюжета Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров и Капризов против Макдэвида и Маккиннона
    Лучшие снайперы НХЛ на 16 ноября: Драйзайтль и Кофилд отстают от Маккиннона на одну шайбу
    Лучшие бомбардиры НХЛ на 16 ноября: Макдэвид сократил отставание от Маккиннона до 3 очков
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    Кучеров набрал 77-е очко в матчах против «Флориды»
    «Миннесота» переиграла «Анахайм», Капризов сделал результативную передачу
    Лучшие снайперы НХЛ на 15 ноября: Драйзайтль и еще 5 игроков отстают от Маккиннона на 2 шайбы
