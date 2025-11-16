«Тампа» в гостях победила «Флориду», у Кучерова результативный пас

Сегодня, 03:51
«Тампа» победила «Флориду» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.
У гостей забили Эмиль Мартинсен Лиллеберг, Джек Финли и Земгус Гиргенсонс. Российский нападающий Никита Кучеров сделал голевой пас. В сезоне-2025/26 у 32-летнего россиянина 15 (7+8) очков в 15 матчах.
У хозяев единственный гол забил Брэд Маршан.
31-летний российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 23 броска в створ из 24. У его соотечественника и коллеги по амплуа из «Флориды» 37-летнего Сергея Бобровского — 17 отраженных бросков из 19.
«Тампа» (20 очков после 17 игр) идет на 11-м месте в Восточной конференции. «Флорида» (19 очков после 18 матчей) занимает 13-е место.
Бармалей3000
Кучеров, моменты есть, очков нет, где матчи с 5 очками, Никита все еще суперзвезда?
16.11.2025
shurikfromkaragay
Бились-боролись таким составом, Вася был хорош и победили.
16.11.2025
baruv
После домашнего разгрома от рейнджеров тампа самоотверженно провела гостевую встречу с обладателями КС. Заслуженная победа!
16.11.2025