Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:50

«Флорида» — «Тампа»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Флорида» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграла «Тампу» — 6:1. Счет в серии 4-1 в пользу «Пантерз», которые вышли в следующий раунд.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Пантерз» по 3 (2+1) очка набрали Александр Барков и Картер Верхэге, еще по шайбе забросили Эван Родригес и Нико Миккола, Владимир Тарасенко отметился результативной передачей, вратарь Сергей Бобровский отразил 31 бросок из 32. У «Лайтнинг» гол на счету Виктора Хедмана, Никита Кучеров сделал результативную передачу, вратарь Андрей Василевский отразил 33 броска из 37.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
0
Читайте также
Волейболистки «Динамо-Ак Барс» в седьмой раз стали чемпионками России
Бах пообещал палестинцам дополнительные квоты для выступления на Играх в Париже
В ВСУ раскрыли подробности об убитом в Германии украинском военном
У «Краснодара» украли лидерство, а «Сочи», «Урал» и «Оренбург» уже не спасти
Глава Федерации бокса Красноярского края подрался в кафе с похоронными агентами
США не выдали визу делегату России для участия в заседании комитета ГА ООН
Популярное видео
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Я в раздевалке — Леха Светомузыка». Что слушают чемпионы КХЛ
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2024: главные материалы о плей-офф НХЛ в конференциях
Кучеров побил рекорд Малкина по очкам за сезон с учетом Кубка Стэнли среди россиян
Кошмарный конец сезона для «Тампы». Кучеров и Василевский едут в отпуск, Бобровский продолжает битву за Кубок Стэнли
Дадонов в матче с «Вегасом» забросил шайбу с нулевого угла и прервал сухую серию из пяти игр
Статистика Кучерова в плей-офф: 5 матчей, 7 результативных передач и ни одной шайбы
«Флорида» во втором раунде плей-офф встретится с «Торонто» или «Бостоном»
«Флорида» разгромила «Тампу» и вышла во второй раунд плей-офф НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Дадонов в матче с «Вегасом» забросил шайбу с нулевого угла и прервал сухую серию из пяти игр

Кучеров побил рекорд Малкина по очкам за сезон с учетом Кубка Стэнли среди россиян