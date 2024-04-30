«Флорида» — «Тампа»: видеообзор матча

«Флорида» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграла «Тампу» — 6:1. Счет в серии 4-1 в пользу «Пантерз», которые вышли в следующий раунд.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Пантерз» по 3 (2+1) очка набрали Александр Барков и Картер Верхэге, еще по шайбе забросили Эван Родригес и Нико Миккола, Владимир Тарасенко отметился результативной передачей, вратарь Сергей Бобровский отразил 31 бросок из 32. У «Лайтнинг» гол на счету Виктора Хедмана, Никита Кучеров сделал результативную передачу, вратарь Андрей Василевский отразил 33 броска из 37.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте