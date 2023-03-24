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Сегодня, 04:52

«Торонто» на выезде обыграл «Флориду». Бобровский отразил 21 бросок

Евгений Козинов
Корреспондент
24 марта. «Флорида» — «Торонто» — 2:6.
Фото USA Today Sports
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«Торонто» обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Пантерз» потерпели второе поражение подряд.

Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 21 из 26 бросков по своим воротам.

«Торонто» набрал 95 очков и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Флорида» располагается на 9-й строчке — 79 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Торонто» — 2:6 (1:1, 1:3, 0:2)

Голы: Мэттьюс — 33 (Марнер, Джиордано), 5:05 — 0:1. Ткачак — 35 (бол., Монтур, Верхэге), 14:25 — 1:1. Нюландер — 36 (Таварес), 21:20 — 1:2. Мэттьюс — 34 (Джиордано, Холл), 22:57 — 1:3. Казинс — 7 (Барков, Махура), 31:43 — 2:3. Бантинг — 21 (бол., Таварес, Нюландер), 38:21 — 2:4. Керфут — 8 (Таварес, Маккейб), 54:23 — 2:5. Марнер — 28 (мен., п.в., Кампф), 55:49 — 2:6.

Вратари: Бобровский (55:07 — 55:49, 55:58 — 56:59) — Мюррей.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 35 (12+13+10) — 27 (10+9+8).

24 марта. Майами. FLA Live Arena. 16704 зрителя.

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
ХК Флорида Пантерз
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