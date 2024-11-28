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Сегодня, 06:18

23 сэйва Бобровского помогли «Флориде» переиграть «Торонто»

Евгений Козинов
Корреспондент
Сергей Бобровский.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Флорида» переиграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Пантерз» прервали четырехматчевую победную серию «Мэйпл Лифс».

Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 23 из 24 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.

«Торонто» с 28 очками в 22 играх занимает 4-е место в Восточной конференции. «Флорида» идет на 5-й строчке — 27 очков в 23 матчах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Торонто» — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Голы: Барков — 5 (бол., Экблад, Верхэге), 4:46 — 1:0. Самоскевич — 4 (Луостаринен), 5:36 — 2:0. Райнхарт — 17 (мен., Барков), 37:04 — 3:0. Марнер — 9 (бол.), 38:31 — 3:1. Верхэге — 6 (бол., Беннетт, Родригес), 54:37 — 4:1. Беннетт — 10 (п.в., Верхэге, Ткачак), 58:32 — 5:1.

Вратари: Бобровский — Столарц (56:47 — 58:32).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 24 (10+9+5) — 24 (9+10+5).

Наши: Куликов (14.44/0/0) — Гребенкин (11.03/0/-1).

28 ноября. Санрайз. Amerant Bank Arena.

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
ХК Флорида Пантерз

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