Сегодня, 05:50

«Флорида» переиграла «Ванкувер» в матче с 13 голами, Бобровский сделал голевой пас

Павел Лопатко

«Флорида» победила «Ванкувер» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:5.

У хозяев шайбы забросили Эй Джей Грир, Сет Джонс (дважды), Люк Канин, Эван Родригес, Антон Лунделл, Сэм Беннетт и Брэд Маршан, у гостей — Дрю О`Коннор, Джейк Дебраск, Элиас Петтерссон (дважды) и Филип Гронек.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский сделал результативную передачу. Он отразил 10 из 15 бросков в створ.

«Флорида» (21 очко после 19 матчей) занимает 12-е место в Восточной конференции, «Ванкувер» (20 очков после 21 матча) идет на 12-м месте в Западной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат
18 ноября, 03:00. Amerant Bank Arena (Санрайз)
Флорида
Ванкувер
5

    18.11.2025

  • VeryOldLazy

    Вчера пили штоли?) 5 с 15ти...

    18.11.2025

  • Вислый в бане

    Могут ли крысы шакалить?

    18.11.2025

  • Оскара Тому Харди

    Флориде напару с Бобровским после 2 чемпионств можно любую дичь в этом сезоне творить.. ))..mission complete...причём дважды подряд..next level уже бонусный..Пройдём- хорошо..нет...см. п 1)))

    18.11.2025

  • True Timati

    Не могу понять как с 15 бросков вратарь калибра Бобровского смог пропустить 5 шайб!

    18.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Сергей Бобровский
    НХЛ
    ХК Ванкувер Кэнакс
    ХК Флорида Пантерз
