«Флорида» переиграла «Ванкувер» в матче с 13 голами, Бобровский сделал голевой пас

«Флорида» победила «Ванкувер» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:5. У хозяев шайбы забросили Эй Джей Грир, Сет Джонс (дважды), Люк Канин, Эван Родригес, Антон Лунделл, Сэм Беннетт и Брэд Маршан, у гостей — Дрю О`Коннор, Джейк Дебраск, Элиас Петтерссон (дважды) и Филип Гронек. Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский сделал результативную передачу. Он отразил 10 из 15 бросков в створ. «Флорида» (21 очко после 19 матчей) занимает 12-е место в Восточной конференции, «Ванкувер» (20 очков после 21 матча) идет на 12-м месте в Западной конференции. НХЛ. Регулярный чемпионат

18 ноября, 03:00. Amerant Bank Arena (Санрайз) Флорида Ванкувер

VeryOldLazy Вчера пили штоли?) 5 с 15ти... 18.11.2025

Вислый в бане Могут ли крысы шакалить? 18.11.2025

Оскара Тому Харди Флориде напару с Бобровским после 2 чемпионств можно любую дичь в этом сезоне творить.. ))..mission complete...причём дважды подряд..next level уже бонусный..Пройдём- хорошо..нет...см. п 1))) 18.11.2025