«Флорида» переиграла «Ванкувер» в матче с 13 голами, Бобровский сделал голевой пас

«Флорида» победила «Ванкувер» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:5.
У хозяев шайбы забросили Эй Джей Грир, Сет Джонс (дважды), Люк Канин, Эван Родригес, Антон Лунделл, Сэм Беннетт и Брэд Маршан, у гостей — Дрю О`Коннор, Джейк Дебраск, Элиас Петтерссон (дважды) и Филип Гронек.
Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский сделал результативную передачу. Он отразил 10 из 15 бросков в створ.
«Флорида» (21 очко после 19 матчей) занимает 12-е место в Восточной конференции, «Ванкувер» (20 очков после 21 матча) идет на 12-м месте в Западной конференции.
