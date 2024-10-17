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«Флорида» — «Ванкувер»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Флорида» сыграет с «Ванкувером» в регулярном чемпионате НХЛ 18 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
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«Флорида» сыграет с «Ванкувером» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 18 октября. Матч пройдет на крытой арене «Эмерант Банк-арена» в Санрайзе (штат Флорида, США). Начало — в 2.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Флорида» — «Ванкувер» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции игр НХЛ нет. В прямом эфире смотреть матчи можно в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте».

В сезоне-2024/2025 «Пантерз» провели пять игр, в которых набрали шесть очков. «Флорида» занимает 3-е место в Восточной конференции. По итогам 3-х матчей «Кэнакс» с 2-мя баллами занимают 13-ю строчку на Западе.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

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ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Флорида Пантерз

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