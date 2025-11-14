«Вашингтон» проиграл «Флориде», у Овечкина «-2»

«Флорида» выиграла у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. У «Пантерз» дубль оформил Сэм Райнхарт, а также по одной шайбе забросили Эван Родригес, Коул Швиндт, Сет Джонс и Эту Луостаринен. У «Кэпиталз» отличились Брендон Духайм, Джастин Сурдиф и Расмус Сандин. Российский нападающий «Кэпс» Александр Овечкин провел на льду 17 с половиной минут, отметился двумя бросками и одним силовым приемом при коэффициенте полезного действия «-2». «Флорида» набрала 19 очков в 17 матчах и занимает 17-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» идет на 15-й строчке — 17 очков в 17 играх. НХЛ. Регулярный чемпионат

14 ноября, 03:00. Amerant Bank Arena (Санрайз) Флорида Вашингтон

Werewolf Пока рано говорить. Он как то начал с копеками за пол сезона, потом наверстал. Посмотрим по сезону что будет. На то они и профи, чтобы свое забирать 14.11.2025

Werewolf Слабовато что то они сегодня 14.11.2025

Ингемар Карлссон Овечкин уже не тянет-это да, но Кросби играет и очень даже неплохо. Ничего не имею против Овечкина, но физ. форма Ови и Сида, настолька разная, что и говорить не о чем. Не в обиду болельщикам Вашингтона. 14.11.2025

Valery Petrukhin Как обычно, в смену Великого вашики вновь играли 4 против 5, поэтому и проиграли, Александр все рекорды побил, открыл тысячную, как обычно, шайбой в пустые ворота, а то, что команда проигрывает всем подряд, ему по..., ведь он сделал кассу клубу за прошлый и этот сезоны, вне зависимости, выйдут в плей-офф или нет, всё равно, ему морду некому бить за отбывание номера. Александр не борется, в меньшинстве не играет, а работает на чистых передачах и пустых воротах. Иногда, правда сам раздаёт в борьбу одноклубникам, и иногда они забивают. Полная апатия к игре, и это особенно видно, когда он отдыхает на скамейке. Месси тоже считался Великим, но после его фортелей в последнее время, все только плюются. Единственный, кто борется - это Уилсон, но из-за Овечкина не может стать вожаком. Думаю, вашики ждут-не дождутся, когда он объявит об окончании: ведь он уже сделал своё дело (побил рекорд), и может уходить. 14.11.2025

Vasily Ufanov Мужики, кто ставит на спорт. Я тут поверил в псевдо 99% прохода от телега-каналов и пабликов в вк. Ничего там не заходит. Вернулся на старый сервис. 13 лет им. Ищите их в любом поиске: «stavka-prognoz.ru». Сайт. До победы прогнозы дают. 14.11.2025

Danila Smolny Мужики, не ведитесь, как я, на всякие однодневные паблики и каналы по прогнозам – фигня полная. Найдите в яндексе сайт по фразе: «stavka - prognoz.ru». 13 лет сервису! МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу! 14.11.2025

Osokin L Как это меняются? У Кросби каждый сезон больше одного очка за игру 14.11.2025

Гмитрий Дуберниев Точно разные. Майка попёрдывает из Канады, а Фифка из подвалов Куева. 14.11.2025

h r Прoгнозы футбольных матчей infostavki.ru 14.11.2025

Andrew_BD В этом матче не только у Крыса был юбилей (1000 очков), но и у Родригеса (100 голов), Джоунса (100 голов) и Сэндина (100 пасов). По сравнению с Крысом мелочи, но прикольно, что в одном матче 14.11.2025

Andrew_BD вышла статья в итоге. но вообще ни о чем 14.11.2025

petrovich555 спасибо за подтверждение поговорки - Такой дурак, что только уши пришить.) 14.11.2025

АЛЕКСЕЙ Александрович осень охотники бегают с ружбайками сезон вот падла и затмхарилась 14.11.2025

Werewolf Не оди Аршавин хотел с ним выпить. Это только честный Андрей сознался )))) 14.11.2025

Werewolf Вылетели из вышки )))) Наверное в АХЛ 14.11.2025

Werewolf СЭ, вы там приболели. Вашингтон сегодня играл, а статьи нет.....я вообще в шоке с вас ) 14.11.2025

АЛЕКСЕЙ Александрович К сожалению уходит величайшая эпоха, Овечкин, Кросби другие, давайте будем людми и без негатива и будем наслаждаться хоккеем, и будем счастливы за тот миг что стали частью этого величайшего мгновения и вживую наслаждаемся игрой величайших Овечкина-Кросби, Месси-Рональду, МайклДжордан-Коби, МайкТайсон-Костя Дзю, мы счастливые люди в мире спорта что живём в такое время 14.11.2025

Гмитрий Дуберниев Фифка, за кого бы ты болел , если бы в НХЛ играли "Сокол" из Куева и "Маккаби" из Хайфы? 14.11.2025

PetrovVV Такова судьба вратарей - тащишь, ты Король, пропустил, ты Сафонов. 14.11.2025

Sergey Krug Так вот,что такое ниже плинтуса))))пробить дно)) 14.11.2025

Werewolf Объективности ради - совсем не так. Броски в разы сократились у Ови. Так что тима выздоравливает от зависимости. Это еще в прошлом году началось. 14.11.2025

Werewolf Эх, а меня всегда хейтили, когда я о проценте реализации говорил. Мне всегда говорили - больше бросай, больше забьешь )))) 14.11.2025

N.A.F.1974 Могут быть варианты.А когда помимо еще и меньшинство и в целом слабая реализация(SH%-9,63-29 место ) тогда да.Будет тяжело попасть. 14.11.2025

Voorhees Дык, вроде, должен был уже протрезветь! 14.11.2025

N.A.F.1974 Сезон еще не закончился.И даже не четверть.В последние два года ВК играли в ПО.В отличии от.Так и о какой смене ролей идет речь? 14.11.2025

Колючий Пушистик Маршан тем временем набраль 1000-е очко в регулярках НХЛ! Стал 102-м членом клуба тысячников. Еще и самый результативный снайпер клуба) 14.11.2025

ГлавПатриот Фаш, радуйся, Бостон проиграл. Можешь снова откомментить что они дно? Так поперло потом! 14.11.2025

ГлавПатриот Маршанда с тысячей! Жаль что в итоге не за один клуб. 14.11.2025

ГлавПатриот Отцвелиии уж давнооо хризантееемы в садуу 14.11.2025

Колючий Пушистик Да уж, нелегко занимать 17-е место в конференции из 16 команд! Это вам не шутки шутить! 14.11.2025

Andrey Konyakhin Саша, Саша!!! 14.11.2025

True Timati А что же наш островок-пидорок молчит, что Флорида специально поменяла Бобровского на Тарасова, для ускорения набора шайб. А Тараов возьми и не пропусти. Такой говномет сорвался 14.11.2025

True Timati И это еще Верхаге не забил. Было бы вообще 7-3 14.11.2025

МаратХ Это не шутка, а жизнь. Старый пустострел, только в пустые ворота и может шайбу загнать 14.11.2025

Женек10 сам шутку придумал? 14.11.2025

_Металлург_ Веселый сегодня вечер в НХЛ. В восьми завершившихся матчах 60 голов. И ещё 12 наколотили уже в незакончившихся двух. 14.11.2025

Догада Просто не могу поверить чтоб Тарасов, хоккеист с такой легендарной фамилией, и вдруг затесался среди изменников. Наверняка к борцам с рекордом его специально внедрили КГБ или русские хаккеры 14.11.2025

_Металлург_ Что-то фашиста и очкочиста не видно. Все чаще озникают подозрения что это один и тот же потомок копателей. 14.11.2025

sergejs m Вчерашняя статья про Овечкина осталась необосранная тобою КонченныйМарио...как так?Вернись и сделай свой гнусный комент ,салоед недоделанный ! ))) 14.11.2025

igogohruhru Ну хоть у крыса седня праздник. 14.11.2025

planet-satgate Сашка 2 пустышки в следующем положит. 14.11.2025

planet-satgate В этом сезоне как в позапрошлом будет. Может заскочат с 8-го, места. А потом как попрёт и Кубок (осьминога) возьмут. 14.11.2025

abluciano Гоните Овечкина. Хватит уже. Сразу лучше заиграете. Проблем в том, что играют на него ПРЕЖНЕГО. А он давно не тот. Отсюда и. 14.11.2025

LemieuxMario3 Овца американская тащит Вашингтон на дно))) 14.11.2025

ОстроV Zаячий Странно, что в комментариях не отмечают прекрасную игру российского голкипера Тарасова, недавно проведшего несколько матчей в АХЛ. По традиции. Который дал отдохнуть другому российскому голкиперу Флориды. После конфуза с Кочетковым наверное перепроверяют информацию. Вдруг опять какой-нибудь Ганс Христиан Андерсен, с российскими корнями, проник на площадку в ворота. 14.11.2025

Adiоs Amigos R Вот до чего доводят пьянки с Аршавиным... 14.11.2025

Apei Удивительно, как Сидни/ПП и Ови/ВШ в последние годы меняются ролями посезонно. Следующий сезон будет снова за столичными? 14.11.2025

Apei а Фло выйдет? 14.11.2025

Apei Игра двух резких аутсайдеров 14.11.2025

Apei чудеса в решете. почище гэшвила 14.11.2025

андр Его вызвали в Россию 25? 14.11.2025

Сон Морфей Овечкин Грецки так не догонит, с учётом плейофф все-таки рекорд вечен, кишка тонка)) 14.11.2025

Гмитрий Дуберниев Мойша, нельзя быть таким тупым. 14.11.2025

Грег Хаус Рекорд стал сильно минусами отдавать 14.11.2025

Алексей Х Ну и 19 очков и 17 место И 17 очков, но 15 место тоже доставляет)) 14.11.2025

rake нет голов Сани - нет побед 14.11.2025

Sergey Krug Матч веселый,болельщикам пантер радостно,болельщикам Вашингтона не очень.В прошлом сезоне такие матчи выигрывали,в этом даже очка не получаем. 14.11.2025

Kirill Boglovsky да, это серьезный недосмотр 14.11.2025

Kirill Boglovsky интересно, оно знает, что там 32 крманды в двух конференциях и сколько будет 32 разделить пополам? 14.11.2025

Алексей Х С нулевой реализацией большинства плейофф не видать. 14.11.2025

Алексей Х "Флорида» набрала 19 очков в 17 матчах и занимает 17-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» идет на 15-й строчке — 17 очков в 17 играх. === Всегда ваш, Е. Козинов! 14.11.2025

+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+ Овцебык сдулся 14.11.2025

baruv Классный матч! Ну а третий период- на загляденье, в котором играли уже обладатели КС + Маршан. 14.11.2025