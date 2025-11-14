Видео
14 ноября, 05:46

«Вашингтон» проиграл «Флориде», у Овечкина «-2»

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Флорида» выиграла у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У «Пантерз» дубль оформил Сэм Райнхарт, а также по одной шайбе забросили Эван Родригес, Коул Швиндт, Сет Джонс и Эту Луостаринен. У «Кэпиталз» отличились Брендон Духайм, Джастин Сурдиф и Расмус Сандин.

Российский нападающий «Кэпс» Александр Овечкин провел на льду 17 с половиной минут, отметился двумя бросками и одним силовым приемом при коэффициенте полезного действия «-2».

«Флорида» набрала 19 очков в 17 матчах и занимает 17-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» идет на 15-й строчке — 17 очков в 17 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
14 ноября, 03:00. Amerant Bank Arena (Санрайз)
Флорида
Вашингтон
64

  • Werewolf

    Пока рано говорить. Он как то начал с копеками за пол сезона, потом наверстал. Посмотрим по сезону что будет. На то они и профи, чтобы свое забирать

    14.11.2025

  • Werewolf

    Слабовато что то они сегодня

    14.11.2025

  • Ингемар Карлссон

    Овечкин уже не тянет-это да, но Кросби играет и очень даже неплохо. Ничего не имею против Овечкина, но физ. форма Ови и Сида, настолька разная, что и говорить не о чем. Не в обиду болельщикам Вашингтона.

    14.11.2025

  • Valery Petrukhin

    Как обычно, в смену Великого вашики вновь играли 4 против 5, поэтому и проиграли, Александр все рекорды побил, открыл тысячную, как обычно, шайбой в пустые ворота, а то, что команда проигрывает всем подряд, ему по..., ведь он сделал кассу клубу за прошлый и этот сезоны, вне зависимости, выйдут в плей-офф или нет, всё равно, ему морду некому бить за отбывание номера. Александр не борется, в меньшинстве не играет, а работает на чистых передачах и пустых воротах. Иногда, правда сам раздаёт в борьбу одноклубникам, и иногда они забивают. Полная апатия к игре, и это особенно видно, когда он отдыхает на скамейке. Месси тоже считался Великим, но после его фортелей в последнее время, все только плюются. Единственный, кто борется - это Уилсон, но из-за Овечкина не может стать вожаком. Думаю, вашики ждут-не дождутся, когда он объявит об окончании: ведь он уже сделал своё дело (побил рекорд), и может уходить.

    14.11.2025

  • Vasily Ufanov

  • Osokin L

    Как это меняются? У Кросби каждый сезон больше одного очка за игру

    14.11.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Точно разные. Майка попёрдывает из Канады, а Фифка из подвалов Куева.

    14.11.2025

  • h r

  • Andrew_BD

    В этом матче не только у Крыса был юбилей (1000 очков), но и у Родригеса (100 голов), Джоунса (100 голов) и Сэндина (100 пасов). По сравнению с Крысом мелочи, но прикольно, что в одном матче

    14.11.2025

  • Andrew_BD

    вышла статья в итоге. но вообще ни о чем

    14.11.2025

  • petrovich555

    спасибо за подтверждение поговорки - Такой дурак, что только уши пришить.)

    14.11.2025

  • АЛЕКСЕЙ Александрович

    осень охотники бегают с ружбайками сезон вот падла и затмхарилась

    14.11.2025

  • Werewolf

    Не оди Аршавин хотел с ним выпить. Это только честный Андрей сознался ))))

    14.11.2025

  • Werewolf

    Вылетели из вышки )))) Наверное в АХЛ

    14.11.2025

  • Werewolf

    СЭ, вы там приболели. Вашингтон сегодня играл, а статьи нет.....я вообще в шоке с вас )

    14.11.2025

  • АЛЕКСЕЙ Александрович

    К сожалению уходит величайшая эпоха, Овечкин, Кросби другие, давайте будем людми и без негатива и будем наслаждаться хоккеем, и будем счастливы за тот миг что стали частью этого величайшего мгновения и вживую наслаждаемся игрой величайших Овечкина-Кросби, Месси-Рональду, МайклДжордан-Коби, МайкТайсон-Костя Дзю, мы счастливые люди в мире спорта что живём в такое время

    14.11.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Фифка, за кого бы ты болел , если бы в НХЛ играли "Сокол" из Куева и "Маккаби" из Хайфы?

    14.11.2025

  • PetrovVV

    Такова судьба вратарей - тащишь, ты Король, пропустил, ты Сафонов.

    14.11.2025

  • Sergey Krug

    Так вот,что такое ниже плинтуса))))пробить дно))

    14.11.2025

  • Werewolf

    Объективности ради - совсем не так. Броски в разы сократились у Ови. Так что тима выздоравливает от зависимости. Это еще в прошлом году началось.

    14.11.2025

  • Werewolf

    Эх, а меня всегда хейтили, когда я о проценте реализации говорил. Мне всегда говорили - больше бросай, больше забьешь ))))

    14.11.2025

  • N.A.F.1974

    Могут быть варианты.А когда помимо еще и меньшинство и в целом слабая реализация(SH%-9,63-29 место ) тогда да.Будет тяжело попасть.

    14.11.2025

  • Voorhees

    Дык, вроде, должен был уже протрезветь!

    14.11.2025

  • N.A.F.1974

    Сезон еще не закончился.И даже не четверть.В последние два года ВК играли в ПО.В отличии от.Так и о какой смене ролей идет речь?

    14.11.2025

  • Колючий Пушистик

    Маршан тем временем набраль 1000-е очко в регулярках НХЛ! Стал 102-м членом клуба тысячников. Еще и самый результативный снайпер клуба)

    14.11.2025

  • ГлавПатриот

    Фаш, радуйся, Бостон проиграл. Можешь снова откомментить что они дно? Так поперло потом!

    14.11.2025

  • ГлавПатриот

    Маршанда с тысячей! Жаль что в итоге не за один клуб.

    14.11.2025

  • ГлавПатриот

    Отцвелиии уж давнооо хризантееемы в садуу

    14.11.2025

  • Колючий Пушистик

    Да уж, нелегко занимать 17-е место в конференции из 16 команд! Это вам не шутки шутить!

    14.11.2025

  • Andrey Konyakhin

    Саша, Саша!!!

    14.11.2025

  • True Timati

    А что же наш островок-пидорок молчит, что Флорида специально поменяла Бобровского на Тарасова, для ускорения набора шайб. А Тараов возьми и не пропусти. Такой говномет сорвался

    14.11.2025

  • True Timati

    И это еще Верхаге не забил. Было бы вообще 7-3

    14.11.2025

  • МаратХ

    Это не шутка, а жизнь. Старый пустострел, только в пустые ворота и может шайбу загнать

    14.11.2025

  • Женек10

    сам шутку придумал?

    14.11.2025

  • _Металлург_

    Веселый сегодня вечер в НХЛ. В восьми завершившихся матчах 60 голов. И ещё 12 наколотили уже в незакончившихся двух.

    14.11.2025

  • Догада

    Просто не могу поверить чтоб Тарасов, хоккеист с такой легендарной фамилией, и вдруг затесался среди изменников. Наверняка к борцам с рекордом его специально внедрили КГБ или русские хаккеры

    14.11.2025

  • _Металлург_

    Что-то фашиста и очкочиста не видно. Все чаще озникают подозрения что это один и тот же потомок копателей.

    14.11.2025

  • sergejs m

    Вчерашняя статья про Овечкина осталась необосранная тобою КонченныйМарио...как так?Вернись и сделай свой гнусный комент ,салоед недоделанный ! )))

    14.11.2025

  • igogohruhru

    Ну хоть у крыса седня праздник.

    14.11.2025

  • planet-satgate

    Сашка 2 пустышки в следующем положит.

    14.11.2025

  • planet-satgate

    В этом сезоне как в позапрошлом будет. Может заскочат с 8-го, места. А потом как попрёт и Кубок (осьминога) возьмут.

    14.11.2025

  • abluciano

    Гоните Овечкина. Хватит уже. Сразу лучше заиграете. Проблем в том, что играют на него ПРЕЖНЕГО. А он давно не тот. Отсюда и.

    14.11.2025

  • LemieuxMario3

    Овца американская тащит Вашингтон на дно)))

    14.11.2025

  • ОстроV Zаячий

    Странно, что в комментариях не отмечают прекрасную игру российского голкипера Тарасова, недавно проведшего несколько матчей в АХЛ. По традиции. Который дал отдохнуть другому российскому голкиперу Флориды. После конфуза с Кочетковым наверное перепроверяют информацию. Вдруг опять какой-нибудь Ганс Христиан Андерсен, с российскими корнями, проник на площадку в ворота.

    14.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Вот до чего доводят пьянки с Аршавиным...

    14.11.2025

  • Apei

    Удивительно, как Сидни/ПП и Ови/ВШ в последние годы меняются ролями посезонно. Следующий сезон будет снова за столичными?

    14.11.2025

  • Apei

    а Фло выйдет?

    14.11.2025

  • Apei

    Игра двух резких аутсайдеров

    14.11.2025

  • Apei

    чудеса в решете. почище гэшвила

    14.11.2025

  • андр

    Его вызвали в Россию 25?

    14.11.2025

  • Сон Морфей

    Овечкин Грецки так не догонит, с учётом плейофф все-таки рекорд вечен, кишка тонка))

    14.11.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Мойша, нельзя быть таким тупым.

    14.11.2025

  • Грег Хаус

    Рекорд стал сильно минусами отдавать

    14.11.2025

  • Алексей Х

    Ну и 19 очков и 17 место И 17 очков, но 15 место тоже доставляет))

    14.11.2025

  • rake

    нет голов Сани - нет побед

    14.11.2025

  • Sergey Krug

    Матч веселый,болельщикам пантер радостно,болельщикам Вашингтона не очень.В прошлом сезоне такие матчи выигрывали,в этом даже очка не получаем.

    14.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    да, это серьезный недосмотр

    14.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    интересно, оно знает, что там 32 крманды в двух конференциях и сколько будет 32 разделить пополам?

    14.11.2025

  • Алексей Х

    С нулевой реализацией большинства плейофф не видать.

    14.11.2025

  • Алексей Х

    "Флорида» набрала 19 очков в 17 матчах и занимает 17-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» идет на 15-й строчке — 17 очков в 17 играх. === Всегда ваш, Е. Козинов!

    14.11.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Овцебык сдулся

    14.11.2025

  • baruv

    Классный матч! Ну а третий период- на загляденье, в котором играли уже обладатели КС + Маршан.

    14.11.2025

  • МаратХ

    Трусы, а не хоккеисты играют во Флориде. Почему они ворота пустыми не оставили?

    14.11.2025

    Александр Овечкин
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Вашингтон Кэпиталз
    ХК Флорида Пантерз
