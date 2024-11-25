«Флорида» сыграет с «Вашингтоном» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 26 ноября. Игра состоится в крытой арене «Эмерант Банк-арена» в Санрайзе (штат Флорида, США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Флорида» — «Вашингтон» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции бесплатно ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Пантерз» набрали 25 очков в 21 матче и занимают шестое место в Восточной конференции. «Кэпиталз» располагается на четвертой строчке на Востоке (у команды — 27 очков в 20-ти играх).

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