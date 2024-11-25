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25 ноября, 23:00

«Флорида» — «Вашингтон»: смотреть трансляцию матча НХЛ

«Флорида» сыграет с «Вашингтоном» в регулярном чемпионате НХЛ 26 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сергей Бобровский (ХК «Флорида»).
Фото USA Today Sports
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«Флорида» сыграет с «Вашингтоном» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 26 ноября. Игра состоится в крытой арене «Эмерант Банк-арена» в Санрайзе (штат Флорида, США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Флорида» — «Вашингтон» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции бесплатно ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Пантерз» набрали 25 очков в 21 матче и занимают шестое место в Восточной конференции. «Кэпиталз» располагается на четвертой строчке на Востоке (у команды — 27 очков в 20-ти играх).

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

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