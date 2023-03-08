«Флорида» обыграла «Вегас». Бобровский отразил 31 бросок

«Флорида» выиграла у «Вегаса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. «Пантерз» прервали трехматчевую победную серию «Голден Найтс».

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 31 из 32 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

«Вегас» идет на первой строчке в Западной конференции. «Флорида» располагается на 9-м месте в Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Вегас» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Ломберг — 9 (Махура), 4:25 — 1:0. Барков — 17 (Дюклер, Казинс), 24:05 — 2:0. Теодор — 8 (бол., Айкел, Смит), 33:23 — 2:1.

Вратари: Бобровский — Хилл (57:54 — 58:52, 59:00).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 42 (15+13+14) — 32 (11+11+10).

Наши: — - Барбашев (19.23/2/-1).

8 марта. Майами. FLA Live Arena.