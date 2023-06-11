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«Вегас» обыграл «Флориду» и в шаге от победы в Кубке Стэнли

Сергей Разин
корреспондент
11 июня. Игроки «Вегаса» одержали третью победу над «Флоридой».
Фото USA Today Sports
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«Вегас» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли обыграл «Флориду» со счетом 3:2.

В составе «Голден Найтс» дубль оформил Чендлер Стивенсон, еще один гол забил Уильям Карлссон. У «Пантерз» шайбы забросили Брэндон Монтор и Александр Барков, вратарь Сергей Бобровский отразил 28 бросков.

Счет в серии 3-1 в пользу «Вегаса». Пятый матч пройдет 14 июня в Лас-Вегасе и начнется в 3.00 мск.

НХЛ. Финал плей-офф. Четвертый матч

«Флорида» — «Вегас» — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Голы: Стивенсон — 9 (Уайтклауд, Стоун), 1:39 — 0:1. Стивенсон — 10 (Стоун, Хэг), 27:28 — 0:2. Карлссон — 11 (Хэг, Маршессо), 31:04 — 0:3. Монтур — 8 (Барков), 36:09 — 1:3. Барков — 5 (Монтур, Лунделл), 43:50 — 2:3.

Вратари: Бобровский (57:34) — Хилл.

Штраф: 28 — 4.

Броски: 31 (12+7+12) — 31 (12+11+8).

Наши: — - Барбашев (16.26/3/0).

11 июня. Санрайз. FLA Live Arena. 19986 зрителей.

Счет в серии: 1-3

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
16
97
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