«Флорида» обыграла «Вегас» в третьем матче финала Кубка Стэнли. У Бобровского 25 сейвов

«Флорида» обыграла «Вегас» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли — 3:2 ОТ. Счет в серии 2-1 в пользу «Голден Найтс».

Защитник «Пантерз» Брандон Монтор на 5-й минуте встречи открыл счет. В концовке первого периода нападающий Марк Стоун реализовал большинство и вернул равновесие. Во втором периоде единственный гол на счету форварда «Вегаса» Джонатана Маршессо. На 18-й минуте третьего периода Мэттью Ткачак спас «Флориду» от поражения. Победную шайбу в овертайме забросил нападающий Картер Верхаге.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 25 из 27 бросков. Его признали второй звездой встречи.

Четвертый матч в серии состоится 11 июня. Начало встречи — 03.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Финал

Третий матч

«Флорида» — «Вегас» — 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Монтур — 7 (Ткачак, Э. Стаал), 4:08 — 1:0. Стоун — 8 (бол., Маршессо, Теодор), 16:03 — 1:1. Маршессо — 13 (бол., Айкел, Стоун), 34:59 — 1:2. Ткачак — 11 (Верхэге, Экблад), 57:47 — 2:2. Верхэге — 7 (Беннетт), 64:27 — 3:2.

Вратари: Бобровский — Хилл.

Штраф: 16 — 14.

Броски: 23 (5+8+9+1) — 27 (6+13+6+2).

Наши: — - Барбашев (16.00/1/0).

9 июня. Санрайз. FLA Live Arena. 19 735 зрителей.

Счет в серии: 1-2.