«Флорида» разгромила «Виннипег», Бобровский сыграл на ноль

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграла «Виннипег» со счетом 5:0.

3 (1+2) очка набрал Александр Барков, по голу забили Мэттью Самосквевич, Нейт Шмидт, Эван Родригес и Дмитрий Куликов, вратарь Сергей Бобровский отразил все 26 бросков.

После этого матча «Флорида» с 25 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Виннипег» с 30 очками — на первой строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Виннипег» — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Голы: Самоскевич — 3 (Форслинг, Грир), 14:59 — 1:0. Шмидт — 3 (Беннетт, Райнхарт), 22:07 — 2:0. Родригес — 5 (Барков, Экблад), 32:21 — 3:0. Барков — 3 (мен., Райнхарт, Форслинг), 34:36 — 4:0. Куликов — 3 (Барков, Райнхарт), 43:23 — 5:0.

Вратари: Бобровский — Хеллибак.

Штраф: 31 — 43.

Броски: 31 (10+14+7) — 27 (5+12+10).

Наши: Куликов (21.18/3/+1) — Наместников (17.01/0/0).

17 ноября. Санрайз. Amerant Bank Arena. 19157 зрителей.