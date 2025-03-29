«Флорида» в овертайме обыграла «Юту», Бобровский сделал 13 сэйвов

«Флорида» на своем льду переиграла «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ. Для гостей это поражение стало третьим кряду.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 13 из 14 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

«Флорида» набрала 91 очко в 72 матчах и идет на 3-м месте в Восточной конференции. «Юта» занимает 11-ю строчку в Западной конференции — 76 очков в 73 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Юта» — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Беннетт — 24 (бол., Барков, Самоскевич), 22:28 — 1:0. Дурзи — 3 (Хэйтон), 41:55 — 1:1. Беннетт — 25 (Маршан, Форслинг), 64:18 — 2:1.

Вратари: Бобровский — Веймелка.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 32 (5+13+10+4) — 14 (6+3+5+0).

Наши: — - Сергачев (28.27/2/0).

29 марта. Санрайз. Amerant Bank Arena. 19549 зрителей.