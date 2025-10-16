Видео
16 октября, 11:25

«Флорида» забрала защитника Себранго с драфта отказов на фоне травмы Куликова

«Флорида» забрала с драфта отказов 23-летнего защитника «Оттавы» Донована Себранго на фоне травмы россиянина Дмитрия Куликова.

Куликов повредил плечо во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (2:1). После этого он перенес операцию и пропустит пять месяцев.

В текущем сезоне НХЛ Себранго сыграл два матча за «Сенаторз», но не отметился результативными действиями.

В предыдущем сезоне он набрал 20 (8+12) очков в 50 матчах АХЛ. Канадский защитник был выбран «Детройтом» под 63-м номером в третьем раунде драфта НХЛ 2020 года.

Дмитрий Куликов.Кошмар «Флориды» продолжается. Теперь из-за травмы надолго выбыл русский защитник
Дмитрий Куликов
ХК Оттава Сенаторз
ХК Флорида Пантерз
