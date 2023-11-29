«Флориде» сначала засчитали победу над «Торонто», но затем заставили продолжить серию буллитов. «Пантерз» проиграли

«Флорида» уступила «Торонто» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:2.

Во время серии форвард «Пантерз» Эван Родригес реализовал решающий бросок, его команда начала отмечать победу, но затем судьи объявили, что шайба была заброшена не по правилам.

Арбитры отменили гол Родригеса и объявили, что серия буллитов продолжается. Нападающий «Торонто» Ноа Грегор реализовал следующий бросок своей команды, а форвард «Флориды» Ник Казинс не попал по воротам, из-за чего его команда уступила.

«Флорида» занимает третье место в таблице Восточной конференции с 28 очками в 22 матчах. «Торонто» идет на шестой строчке с 25 очками.