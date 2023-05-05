Фокс, Карлссон и Макар претендуют на «Норрис Трофи»

Определились финалисты на приз лучшему защитнику по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

В финал вышли Адам Фокс («Рейнджерс»), Эрик Карлссон («Сан-Хосе») и Кэйл Макар («Колорадо»). Победитель будет объявлен на церемонии вручения наград в Нэшвилле 26 июня.

Фокс занял восьмое место среди защитников по результативности, набрав 72 (12+60) очков в 82 матчах сезона. Карлссон набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах и стал шестым защитником в истории НХЛ, набравшим 100 очков за сезон. У Макара 66 (17+49) очков в 60 играх.

Обладателем «Норрис Трофи» в прошлом сезоне стал Макар, который вместе с «Колорадо» выиграл Кубок Стэнли.