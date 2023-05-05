КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:52

Фокс, Карлссон и Макар претендуют на «Норрис Трофи»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Определились финалисты на приз лучшему защитнику по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

В финал вышли Адам Фокс («Рейнджерс»), Эрик Карлссон («Сан-Хосе») и Кэйл Макар («Колорадо»). Победитель будет объявлен на церемонии вручения наград в Нэшвилле 26 июня.

Фокс занял восьмое место среди защитников по результативности, набрав 72 (12+60) очков в 82 матчах сезона. Карлссон набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах и стал шестым защитником в истории НХЛ, набравшим 100 очков за сезон. У Макара 66 (17+49) очков в 60 играх.

Обладателем «Норрис Трофи» в прошлом сезоне стал Макар, который вместе с «Колорадо» выиграл Кубок Стэнли.

Эрик Карлссон
НХЛ
Кэйл Макар
Обсудить
Читайте также
Лучшие бойцы России вне зависимости от весовых категорий. Глобальное голосование
Чем занимался Месси во время скандальной поездки в Аравию: конная ферма, соколиная охота, игровые автоматы
Песков прокомментировал заявления США о непричастности к атакам беспилотников на Кремль
Махнули крылом: авиакомпании начали отменять рейсы по РФ из-за сокращения субсидий
Никто не заплатит: в РФ осталось семь банков с работающими за рубежом картами UnionPay
Представитель Украины в ПАЧЭС напал на члена делегации РФ на саммите в Анкаре
Популярное видео
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Самсонов на вопрос о хорошей игре Бобровского: «Мне плевать. Я делаю свою работу, он — свою»

Бобровский одержал пятую победу подряд в плей-офф и установил новый рекорд «Флориды»