Нападающий «Миннесоты» Маркус Фолиньо прокомментировал поступок «Вашингтона» Александра Овечкина после матча в адрес голкипера «Уайлд» Марка-Андре Флери.

«Это потрясающе. Эти отношения похожи на ненависть и любовь, но это один из тех случаев, когда ты просто снимаешь шляпу перед другим парнем и битвами, которые были в Питтсбурге и Вашингтоне», — цитирует Фолиньо пресс-служба НХЛ.

После финальной сирены матча между «Вашингтоном» и «Миннесоты» (2:4) Овечкин вернул игроков на лед для рукопожатия с 40-летним Флери, который завершит карьеру в конце сезона.

На счету 39-летнего россиянина 889 голов в НХЛ. Чтобы побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки ему осталось забросить 6 шайб. У 40-летнего голкипера 1048 матчей в лиге, в которых он одержал 573 победы и 76 раз сыграл «на ноль».

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