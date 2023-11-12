Фомичев считает, что Овечкин способен вернуться на свой уровень

Бывший вратарь ЦСКА и «Авангарда» Александр Фомичев поделился мнением об игре нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в начале сезона-2023/24 в НХЛ.

12 ноября форвард сделал дубль в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс» (4:1) и прервал свою серию из шести матчей без голов.

«С точки зрения снайпера Овечкин тяжеловато начал сезон. Это возраст, ему может быть тяжело вкатиться. То, что он оформил дубль — это здорово. Дубль придаст ему уверенности в своих силах. Овечкин стабильно набирает очки. Даже если Александр не забивает, он все равно полезен при игре в атаке. У него и показатель полезности, в отличие от прошлого сезона, хороший — «+2». На Овечкина оказывается давление со стороны прессы, болельщиков и руководителей. Он и сам на себя давит, ведь после стольких лет выступлений ему хочется добраться до рекорда Гретцки. Бывают такие моменты в карьере, когда не получается легко забивать. Значит, надо искать варианты и справляться с трудностями. Сейчас Овечкин — самый результативный в «Вашингтоне». Он играет нормально, голы пришли. Думаю, в течение сезона он сможет вернуться к своему уровню», — приводит «РБ Спорт» слова Фомичева.

В сезоне-2023/24 Овечкин набрал 11 (4+7) очков в 13 матчах «Вашингтона».

Всего на счету 38-летнего россиянина 826 голов в НХЛ, он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. Овечкин отстает на 68 шайб от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд.