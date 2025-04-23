FONBET реконструировал хоккейную коробку в родном районе Овечкина

Ставки
Сегодня, 16:30
Реконструкция посвящена финалу Великой погони Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.
Хоккейная коробка располагается на улице Флотской, где юный Овечкин начинал свой спортивный путь. На месте старой площадки заменены борта, а также покрытие, которое теперь украшено масштабным артом с изображением российского хоккеиста. Рядом с площадкой были отремонтированы трибуны и информационный стенд, где показан путь Ови к Вечному рекорду!
Сейчас площадка доступна для всех горожан. Торжественная церемония открытия пройдет летом, когда главный снайпер НХЛ вернется в Москву!
Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).