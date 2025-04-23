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Сегодня, 16:30

FONBET реконструировал хоккейную коробку в родном районе Овечкина

Хоккейная коробка Овечкина.
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Реконструкция посвящена финалу Великой погони Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Хоккейная коробка располагается на улице Флотской, где юный Овечкин начинал свой спортивный путь. На месте старой площадки заменены борта, а также покрытие, которое теперь украшено масштабным артом с изображением российского хоккеиста. Рядом с площадкой были отремонтированы трибуны и информационный стенд, где показан путь Ови к Вечному рекорду!

Сейчас площадка доступна для всех горожан. Торжественная церемония открытия пройдет летом, когда главный снайпер НХЛ вернется в Москву!

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