FONBET совместно с Овечкиным объявили о конкурсе на ремонт для поклонников хоккея

Ставки
15 октября, 21:10
Компания FONBET объявляет о запуске уникального проекта «Зал Саши», который объединит спортивную, развлекательную и строительную индустрию.
В рамках проекта «Великая погоня» один из участников получит шанс на полное преображение своего жилого пространства. Помогать в этом ему будут специальные гости: хоккейная легенда Александр Овечкин и Александр Гришаев в роли бессменного прораба Александра из культового шоу про ремонт квартир.
Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на сайте «Великой погони» и выполнить несколько простых условий. Сбор заявок будет длиться в течение октября. После завершения сбора заявок будет выбран один победитель. Процесс преображения его жилья, полный сюрпризов, юмора и профессиональных советов от Александра Гришаева, будет проиллюстрирован в шоу, выпуск которого можно увидеть в ноябре на сайте «Великая погоня» и в официальных сообществах FONBET.
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).
АРХИВ
Neil
Сегодня на улице видел рекламный щит с Сашей, индейку рекламировал) Вобщем нормально он тут тусанул)
16.10.2025
Дмитрий Ушкачев
Скоро к главным лицам фонбета придут люди в чёрном и станет не до ремонта. Могу ставку сделать.
15.10.2025