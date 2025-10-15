FONBET совместно с Овечкиным объявили о конкурсе на ремонт для поклонников хоккея

Компания FONBET объявляет о запуске уникального проекта «Зал Саши», который объединит спортивную, развлекательную и строительную индустрию.

В рамках проекта «Великая погоня» один из участников получит шанс на полное преображение своего жилого пространства. Помогать в этом ему будут специальные гости: хоккейная легенда Александр Овечкин и Александр Гришаев в роли бессменного прораба Александра из культового шоу про ремонт квартир.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на сайте «Великой погони» и выполнить несколько простых условий. Сбор заявок будет длиться в течение октября. После завершения сбора заявок будет выбран один победитель. Процесс преображения его жилья, полный сюрпризов, юмора и профессиональных советов от Александра Гришаева, будет проиллюстрирован в шоу, выпуск которого можно увидеть в ноябре на сайте «Великая погоня» и в официальных сообществах FONBET.