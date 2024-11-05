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Сегодня, 18:45

FONBET запускает диджитал-игру по мотивам Великой погони Овечкина

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Теперь каждый, кто следит за бомбардирскими успехами Александра Овечкина в НХЛ, может постараться побить рекорд Уэйна Гретцки в игре «Играй как Ови»!

Она погрузит болельщика в атмосферу Великой погони. Механика проста — нужно выбрать джерси, в котором игрок будет выступать, и начать реализовывать броски по воротам. Важно забросить 895 шайб быстрее других участников. Игра базируется на отдельном сайте, но будет интегрирована в проект FONBET «Великая погоня».

Ежемесячно будут разыгрываться джерси с автографом Александра Овечкина и другие ценные призы. Игра «Играй как Ови» уже доступна на сайте.

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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ

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