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НХЛ

Сегодня, 13:21

Forbes: Овечкин возглавил список самых высокооплачиваемых игроков в НХЛ

Виктория Кравченко
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков НХЛ. На первом месте оказался российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

По данным Forbes, доход Овечкина составит 17,5 миллиона долларов, из которых 12,5 миллиона — хоккеист получит за контракт, а 5 миллионов заработает благодаря спонсорским контрактам.

Россиянин делит первое место с канадский нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. Он также суммарно заработает 17,5 миллиона долларов, но получит 16 миллионов по условиям контракта и 1 миллион за спонсорские соглашения.

На счету 38-летнего россиянина 822 заброшенные шайбы за всю карьеру в НХЛ. Он отстает от Гретцки, который является рекордсменом лиги, на 72 шайбы.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В первом матче «Вашингтон» на домашнем льду встретится с «Питтсбургом».

Источник: https://www.forbes.ru/sport/498011-10-samyh-vysokooplacivaemyh-hokkeistov-nhl-sezona-2023-2024-rejting-forbes?image=470520
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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