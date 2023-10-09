Forbes: Овечкин возглавил список самых высокооплачиваемых игроков в НХЛ

Сегодня, 13:21
Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков НХЛ. На первом месте оказался российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
По данным Forbes, доход Овечкина составит 17,5 миллиона долларов, из которых 12,5 миллиона — хоккеист получит за контракт, а 5 миллионов заработает благодаря спонсорским контрактам.
Россиянин делит первое место с канадский нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. Он также суммарно заработает 17,5 миллиона долларов, но получит 16 миллионов по условиям контракта и 1 миллион за спонсорские соглашения.
На счету 38-летнего россиянина 822 заброшенные шайбы за всю карьеру в НХЛ. Он отстает от Гретцки, который является рекордсменом лиги, на 72 шайбы.
Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В первом матче «Вашингтон» на домашнем льду встретится с «Питтсбургом».