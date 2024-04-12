33-летний форвард «Анахайма» Сильверберг объявил о завершении карьеры в конце сезона

Нападающий «Анахайма» Якоб Сильверберг объявил, что завершит карьеру по окончании этого сезона.

Последнюю домашнюю игру за «Дакс» 33-летний швед проведет 13 апреля против «Калгари».

«Было честью и привилегией играть в НХЛ. Хочу сказать спасибо семье Самуэль за то, что они заботятся о сообществе и поддерживают команду. Я не был бы тем, кем являюсь, без партнеров по команде, тренеров и персонала — они помогали мне на этом пути. Спасибо моей семье, которая поддерживала меня, пока я воплощал свою мечту», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Сильверберг был выбран «Оттавой» на драфте НХЛ-2009 под 39-м номером. С 2013 года он выступал за «Анахайм». За карьеру в НХЛ он провел 817 игр и набрал 373 (168+205) очка.