11 ноября, 10:46
Нападающий «Айлендерс» Бо Хорват оценил игру вратаря Ильи Сорокина в победном матче с «Нью-Джерси» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин отразил 32 броска из 34.
«Мы боролись всю игру. Сорокин, по-моему, сыграл невероятно. Он совершил несколько феноменальных сейвов, особенно в концовке. Матч получился интересным, и приятно закончить его победой», — цитирует Хорвата пресс-служба НХЛ.
Победа стала для Сорокина 130-й в составе «Айлендерс». Он делит третье место в истории клуба среди вратарей.
«Айлендерс» набрали 18 очков и занимают 9-е место в таблице Восточной конференции.
Kiril1Yrich
сорокин скоро обгонит бродера, правда, другого)
11.11.2025