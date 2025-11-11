Видео
11 ноября, 10:46

Хорват — о победе над «Нью-Джерси»: «Сорокин сыграл невероятно»

Руслан Минаев

Нападающий «Айлендерс» Бо Хорват оценил игру вратаря Ильи Сорокина в победном матче с «Нью-Джерси» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин отразил 32 броска из 34.

«Мы боролись всю игру. Сорокин, по-моему, сыграл невероятно. Он совершил несколько феноменальных сейвов, особенно в концовке. Матч получился интересным, и приятно закончить его победой», — цитирует Хорвата пресс-служба НХЛ.

Победа стала для Сорокина 130-й в составе «Айлендерс». Он делит третье место в истории клуба среди вратарей.

«Айлендерс» набрали 18 очков и занимают 9-е место в таблице Восточной конференции.

1

  • Kiril1Yrich

    сорокин скоро обгонит бродера, правда, другого)

    11.11.2025

