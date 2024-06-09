Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 15:15

Форвард «Барыса» Кодола отреагировал на отъезд Колосова в НХЛ

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Форвард казахстанского «Барыса» Владислав Кодола прокомментировал отъезд белорусского вратаря Алексея Колосова в НХЛ.

«Он сказал, что уровень игры в Континентальной хоккейной лиги выше и лучше, чем в АХЛ. Не знаю, будет он там оставаться или вернется, у него есть сомнения. Он очень хорошо провел прошлый сезон, может его себе в актив занести. Ему бы еще пару таких сезончиков в КХЛ провести, и уже станет элитным вратарем», — цитирует Кодола Legalbet.

2 апреля 2024 года Колосов был отправлен в «Лихай Вэлли Фантомс». Голкипер провел за клуб два матча в регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги (АХЛ), отразил 88,5 процента бросков и одержал одну победу.

Источник: https://legalbet.ru/news/forvard-barisa-kodola-kolosov-skazal-chto-uroven-igri-v/
0
Читайте также
Холанн, Эдегор, Куртуа и Бензема не сыграют на чемпионате Европы-2024
Суд снял с немецкого теннисиста Зверева обвинения в домашнем насилии
СМИ сообщили об обнаружении в мавзолее императора династии Цинь 16 т сокровищ
Критикуют тренера за огромную зарплату, из РПЛ взяли только спартаковца, а квалификацию провалили. Что происходит в сборной Сербии накануне Евро-2024
В ФАО ООН спрогнозировали ухудшение ситуации с продовольствием в 17 странах
У жительницы Санкт-Петербурга люди в масках похитили корги
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Терещенко: «Не могу сказать, как игра Бобровского в первом матче скажется на серии»