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13 марта, 15:20

Форвард «Чикаго» Фолиньо высказался об игре Бедарда в матче с «Анахаймом»

Нападающий «Чикаго» Фолиньо — о 5 очках Бедарда: «Это все, что он смог, да?»
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Форвард «Чикаго» Ник Фолиньо в шутливой форме прокомментировал выступление своего одноклубника Коннора Бедарда в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (7:2).

В прошедшей встрече 18-летний канадец записал на свой счет 5 (1+4) набранных очков.

«Вот и все? Это все, что он смог, да? На самом деле, я горжусь им», — приводит слова Фолиньо пресс-служба НХЛ.

В дебютном сезоне Бедард провел 52 матча за «Блэкхокс», в которых отличился 20 заброшенным шайбами и 31 результативной передачей.

«Чикаго» занимает 15-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 41 очко в 66 играх. «Ястребы» потеряли шансы на выход в плей-офф НХЛ.

Ник Фолиньо
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Чикаго Блэкхокс
Коннор Бедард
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