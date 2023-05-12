Павелски поднялся на 6-е место в истории НХЛ по количеству победных голов в Кубке Стэнли

Нападающий «Далласа» Джо Павелски поднялся на 6-е место по победным голым в плей-офф в истории НХЛ. На его счету 17 победных шайб.

Форвард забил решающий гол в 5-м матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Сиэтлом» (5:2).

38-летний Павелски сравнялся по количеству победных шайб в плей-офф НХЛ с Гленном Андерсоном, Крисом Друри и Майком Босси. С Друри форвард «Старз» делит рекорд для уроженцев США.

Наибольшее количество победных голов в плей-офф НХЛ забил Уэйн Гретцки и Бретт Халл — по 24. В топ-5 входят Джо Сакик, Клод Лемье (по 19) и Морис Ришар (18).