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Сегодня, 08:47

Павелски поднялся на 6-е место в истории НХЛ по количеству победных голов в Кубке Стэнли

Руслан Минаев
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Нападающий «Далласа» Джо Павелски поднялся на 6-е место по победным голым в плей-офф в истории НХЛ. На его счету 17 победных шайб.

Форвард забил решающий гол в 5-м матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Сиэтлом» (5:2).

38-летний Павелски сравнялся по количеству победных шайб в плей-офф НХЛ с Гленном Андерсоном, Крисом Друри и Майком Босси. С Друри форвард «Старз» делит рекорд для уроженцев США.

Наибольшее количество победных голов в плей-офф НХЛ забил Уэйн Гретцки и Бретт Халл — по 24. В топ-5 входят Джо Сакик, Клод Лемье (по 19) и Морис Ришар (18).

Джо Павелски
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Даллас Старз
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