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14 марта, 10:38

Нападающий «Эдмонтона» Браун — о победе над «Вашингтоном»: «Это просто здорово»

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Форвард «Эдмонтона» Коннор Браун поделился мнением о победе над «Вашингтоном» (7:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В прошедшей игре 30-летний канадец забил одну шайбу.

«Это просто здорово. Приятно внести свой вклад в общее дело. Я стараюсь забивать в каждом матче, чтобы помочь «Эдмонтону» выйти в плей-офф», — приводит слова Брауна пресс-служба «Эдмонтона».

В текущем сезоне Браун набрал 6 (1+5) очков в 55 матчах.

«Эдмонтон» находится на пятом месте в Западной конференции, набрав 83 очка в 64 играх. 17 марта «нефтяники» сыграют с «Колорадо». Начало — в 05.00 (мск).

Коннор Браун
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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