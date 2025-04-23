Форвард «Эдмонтона» Кейн дебютирует в текущем сезоне во 2-м матче серии с «Кингз»

Нападающий «Эдмонтона» Эвандер Кейн примет участие в втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Лос-Анджелес Кингз».

Форвард выйдет на лед впервые в сезоне-2024/25. Хоккеист полностью пропустил регулярный чемпионат из-за операции на брюшной полости, которую он перенес в сентябре 2024 года.

В прошлом сезоне 33-летний Кейн забил 24 гола и сделал 20 передач в 77 матчах регулярного чемпионата, а затем забросил четыре шайбы и отдал четыре передачи в 20 матчах Кубка Стэнли.

Второй матч серии первого раунда Кубка Стэнли-2025 «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» пройдет в ночь на 24 апреля и начнется в 5.00 по московскому времени. «Кингз» выиграли первую встречу со счетом 6:5.