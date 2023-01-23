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Сегодня, 08:00

Костин — о своем прогрессе: «Нет объяснения, что со мной происходит»

Форвард «Эдмонтона» Костин не смог объяснить причину улучшения своей игры после обмена из «Сент-Луиса»
Михаил Зислис
Обозреватель
Клим Костин.
Фото USA Today Sports
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Российский форвард «Эдмонтона» Клим Костин в эксклюзивном интервью «СЭ» не смог объяснить причину улучшения своей игры после обмена из «Сент-Луиса».

— Происходящее с вами пока похоже на сказку: яркие голы, зрелищные драки, любовь болельщиков, признание со стороны канадских СМИ.

— У меня нет объяснения, что происходит со мной в последнее время. Наверное, с божьей помощью получается. Еще мне много везет. О каких-то успехах говорить очень рано. «Эдмонтон» дал мне шанс закрепиться в основном составе. Пока пользуюсь этой возможностью и в облаках не витаю. Удалось забить какие-то голы и набрать какие-то очки, но это только начало. Я на личной статистике стараюсь не зацикливаться и продолжаю работать.

— Мне кажется, что переломным для вас моментом стала игра с «Аризоной», после нее в вас начали верить журналисты и стали влюбляться болельщики.

— Я не думал об этом. Хотя тот матч вышел запоминающимся — мне удалось сделать хет-трик Горди Хоу. Сцепился с Заком Кэссианом, с которым у нас вышло недопонимание (смеется). Возможно, именно та игра стала для меня переломной. Я стараюсь вкалывать изо дня в день, не уделяя чрезмерного внимания даже удачным моментам. Надо каждый раз доказывать, что заслуживаешь места в основном составе.

Положительная реакция со стороны СМИ и болельщиков очень приятна. В то же время я не стараюсь делать что-то особенное, чтобы кому-то понравиться. Предпочитаю оставаться тем, кем являюсь на самом деле, и честно выполняю свою работу.

23-летний россиянин выступает за «Ойлерз» с октября 2022 года. В текущем сезоне на его счету 13 (9+4) очков в 32 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Клим Костин. «У Макдэвида должна быть своя лига». Интервью Клима Костина — главного открытия сезона НХЛ
Клим Костин
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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