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Сегодня, 10:02

Макдэвид: «После поражения в Кубке Стэнли сильно возрастает желание отыграться»

Руслан Минаев
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Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал победу над «Вегасом» (4:1) в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли.

«Это плей-офф. Вы проигрываете один матч и желание отыграться сильно взрастает. Поражения в плей-офф всегда разочаровывают. Ощущения не из приятных. В таких матчах нужно показать свою лучшие навыки. Поэтому я ожидают хорошую игру от «Вегаса» в 5-м матче. От нас я тоже жду того же», — сказал Макдэвид после игры.

Пятый матч состоится на льду «Голден Найтс» 13 мая. Начало встречи — 05.00 по московскому времени.

Коннор Макдэвид
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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