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Сегодня, 08:30

Форвард «Эдмонтона» Костин, выступавший за «Авангард», сообщил, что до сих пор общается с Хартли

Михаил Зислис
Обозреватель
Клим Костин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский форвард «Эдмонтона» Клим Костин, выступавший за «Авангард» в сезоне-2020/21, в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что до сих пор общается с бывшим главным тренером омичей Бобом Хартли.

— Тренеры много с вами общаются?

— Да, они ко мне очень позитивно настроены. Можно сказать, что даже по-доброму. Они много работают со мной. После игр мы совместно смотрим видео, обращая внимание на мелкие детали. Очень похоже на то, как работал со мной в «Авангарде» Боб Хартли. В Северной Америке со мной ранее такого не было. Этот подход очень сильно помогает.

— С Хартли, как и Чинахов, контакт поддерживаете?

— Конечно, он сейчас в Майами находится. Всегда пишет, поддерживает, хвалит или на ошибки указывает. Боб дал большой толчок моей карьере. Когда к нему приезжал «Коламбус», то Хартли ходил на ужин с Чинахом.

В составе «Авангарда» Костин стал обладателем Кубка Гагарина-2021.

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Клим Костин
КХЛ
НХЛ
ХК Авангард
ХК Эдмонтон Ойлерз
Боб Хартли
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