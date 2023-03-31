Драйзайтль отдал рекордную 70-ю передачу в этом сезоне

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль отметился результативной передачей в матче с «Лос-Анджелесом» (2:0) в регулярном чемпионате НХЛ.

Таким образом, на счету немецкого нападающего 70 передач в этом сезоне — это его личный рекорд. Ранее лучшим результатом игрока были 67 передач в сезоне-2019/20.

В этом сезоне 27-летний форвард также показывает рекордную результативность в карьере — в 74 матчах сезона он набрал 117 (47+70) очков. Ранее лучшим показателем были 110 (55+55) очков в сезоне-2021/22 и 110 (43+67) очков в сезоне 2019/20.