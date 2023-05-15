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НХЛ

15 мая, 10:59

Драйзайтль — о вылете «Эдмонтона»: «Обидно. Если не побеждаешь, то это впустую потраченный год»

Руслан Минаев
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Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль прокомментировал вылет «Ойлерз» из Кубка Стэнли-2023. Клуб проиграл «Вегасу» со счетом 2-4 в серии второго раунда плей-офф НХЛ.

«Обидно. Сейчас трудно подобрать слова. Когда начинаешь сезон, то думаешь о победе, и мы были на пути к ней. Если в итоге не получается, то это как провал или впустую потраченный год. Обидно.

Я должен взять часть вины на себя, я был недостаточно хорош. Было тяжело. Против меня играли жестко, но я должен находить способ играть лучше", — цитирует игрока пресс-служба НХЛ.

Драйзайтль в 12 матчах Кубка Стэнли набрал 18 (13+5) очков.

За выход в финал плей-офф НХЛ «Вегас» сыграет с победителем матча «Сиэтл» — «Даллас» (счет в серии 3-3).

Леон Драйзайтль
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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