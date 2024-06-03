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Сегодня, 10:38

Форвард «Эдмонтона» Перри — первый игрок в истории НХЛ, вышедший в финал Кубка Стэнли с 5 разными командами

Виктория Кравченко
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Нападающий «Эдмонтона» Кори Перри стал первым игроком в истории НХЛ, кому удалось пройти в финал Кубка Стэнли в составе пяти разных команд.

Сегодня, 3 июня, «Эдмонтон» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ обыграл «Даллас» со счетом 2:1. Клуб победил в серии со счетом 4-2 и впервые с 2006 года вышел в финал Кубка Стэнли, где сыграет с «Флоридой».

Ранее Перри играл в финале Кубка Стэнли с «Анахаймом» (2007), «Далласом» (2020), «Монреалем» (2021) и «Тампой» (2022).

В составе «Дакс» хоккеист завоевал единственный трофей. С того момента прошло 17 лет, что может стать самым большим временным промежутком в истории североамериканской лиги между двумя титулами одного хоккеиста.

В текущем плей-офф Перри провел 13 матчей за «Ойлерз», сделал одну результативную передачу.

Кори Перри
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
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