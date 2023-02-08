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НХЛ

Сегодня, 14:30

Пономарев о вратаре Кочеткове: «После НХЛ не зазнается, ему в АХЛ сразу пятерку отгружают»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Центрфорвард фарм-клуба «Каролины» «Чикаго Вулвз» Василий Пономарев в большом эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своем партнере по команде — голкипере Петре Кочеткове.

— С новым коучем Броком Шеаном коннект наладили?

— Меня Петя Кочетков всегда подкалывает. Я часто говорю тренеру: «Good morning, Brock». В ответ мне постоянно прилетает: «Ты че его бро называешь?!» Отвечаю: «Нет, Брок. Ты просто букву к не слышишь».

У нас хорошая связь. Стараюсь честно относиться к каждой игре и к каждой тренировке. Тут тренеры это видят. Здесь нет такого, что ты можешь кого-то обмануть. Акцент делается на честную работу на льду и за его пределами. Брок доверяет мне и помогает развиваться другим ребятам. Вообще ничего плохого не могу сказать.

— Свечников жаловался, что Кочетков замучил его своими историями про Пензу.

— Если бы он не уезжал в основу, и мы бы не переехали в одноместные номера, то каждый день видели бы друг друга и получали только удовольствие от этого. У нас с ним такой, деревенский юмор.

— Он после командировок в «Харрикейнз» не зазнается?

— Ни разу. Он же потом приезжает в АХЛ, ему сразу пять отгружают, и он тут же опускается на землю. А если ему еще на следующей тренировке две забить, то Петя потом ходит весь день и грехи отмаливает (смеется).

Ранее Пономарев рассказал об особенностях игры в АХЛ.

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