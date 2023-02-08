Пономарев об игре в США: «На арене через слово слышишь Fuck

Центрфорвард фарм-клуба «Каролины» «Чикаго Вулвз» Василий Пономарев в большом эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о об особенностях выступления в Американской хоккейной лиге.

— Вы ведь базируетесь не совсем в Чикаго, а в его пригороде Роузмонте. Расскажи, что это за место.

— Отсюда до Чикаго, как от Москвы до Зеленограда — минут 30-35. На самом деле, очень приятный городок. Мы постоянно в разъездах, но у нас очень удобное расположение. Нам недалеко ехать до того же «Милуоки», с которым у «Вулвз» много игр — буквально полтора часа на автобусе в день матча, и ты на месте. Примерно столько же ехать до фарм-клуба «Чикаго» «Рокфорда».

Кстати, даунтаун Рокфорда оставил не лучшее впечатление. Ничего не хочу сказать про болельщиков, но там ты постоянно на арене через слово слышишь Fuck. Не самое приятное место. Там даже арена располагается на территории бывшей тюрьмы.

У нас же очень милый городок с одноэтажными домиками. В Роузмонте есть вся необходимая инфраструктура, есть большой торговый центр прямо рядом с домом. Я бы его сравнил со своим родным Зеленоградом. Ничего не могу сказать плохого.

В последние дни тут немного подморозило — до -10, но, надеюсь, скоро вернемся в нормальное русло и будем жить потеплее. Все-таки на Новый год было около +1.

— Что касается публики, такое было только в Рокфорде?

— Такое я видел пока только там. Меня пугали в том году Стоктоном, где раньше играл фарм-клуб «Калгари». Но мы играли там в плей-офф, и туда приходила очень приличная публика. Какого-то неуважения к сопернику не заметил. Плюс у «Хит» была очень комфортная арена.

Ранее Пономарев рассказал, как его команда отметила победу в Кубке Колдера.