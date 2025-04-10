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10 апреля, 12:50

Мичков: «Наверняка найдется тот человек, который когда-нибудь побьет рекорд Овечкина»

Алина Савинова
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Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков поделился мыслями о том, сможет ли он побить рекорд капитана «Вашингтона» Александра Овечкина по голам в НХЛ.

6 апреля 39-летний россиянин в матче регулярного чемпионата лиги против «Айлендерс» (1:4) забросил 895-ю шайбу в карьере. Он побил рекорд канадца Уэйна Гретцки (894 гола) и единолично возглавил список лучших снайперов в истории НХЛ.

«Тяжело сказать. Но наверняка найдется тот человек, который когда-нибудь побьет его рекорд. Рекорды на то и созданы, чтобы их бить. Но у меня такой задачи нет. Моя задача просто... Ну, хотелось бы просто получать удовольствие от хоккея и не зацикливаться на голах, но еще и отдавать передачи, чтобы партнеры тоже забивали», — сказал Мичков в интервью YouTube-каналу Fonbet.

20-летний Мичков проводит первый сезон в НХЛ. Он сыграл 76 матчей за «Филадельфию» и набрал 59 (24+35) очков.

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Александр Овечкин
Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
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